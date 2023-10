La scusa è sempre la stessa: «Non eravamo a conoscenza del divieto».

In realtà spesso e volentieri è una farsa, anche perchè i cartelli con su scritto ciò che non si può fare in spiaggia sono veramente ovunque. Da fine giugno a metà settembre sono tante le sanzioni emesse dalla polizia locale lungo il litorale del Sinis: in tutto 119.

Da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas, senza dimenticare la borgata di San Giovanni. In campo questa volta anche i barracelli.

L’estate 2023 è stata quella durante la quale la polizia rurale ha emesso più multe in assoluto. Solo 71 i verbali emessi per il divieto di fumo. Nonostante i cartelli presenti ovunque in tantissimi hanno fumato sotto l’ombrellone. Sono invece 28 le sanzioni per campeggio abusivo.

Non passa l’abitudine di trascorrere le ferie vista mare con tanto di tavolo apparecchiato. Sono undici i verbali per la sosta fuori dall’arenile. Una sola invece per abbandono dei rifiuti. In questo caso i maleducati sono stati ripresi mentre abbandonavano le buste di immondizia a pochi metri dal mare. Cinque i verbali per la presenza dei cani in spiaggia.

Nonostante la presenza delle aree che il Comune ha riservato agli amici a quattro zampe c'è chi non ne ha voluto sentire.

Due verbali per il furto di quarzo, un dato positivo, segno che la campagna di sesibilizzzzione inizia a funzionare. Tre violazioni anche in mare: alcuni turisti sono stati sorpresi mentre pescavano con il fucile. Per il divieto di fumo, la sosta fuori dall’arenile e per la presenza dei cani in spiaggia la sanzione è di 50 euro.

Per il prelievo di sabbia mille euro.

Duecento euro invece per l’abbandono di rifiuti.

