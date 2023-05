Torna a Siapiccia l’appuntamento con la Sagra della Pecora, evento tradizionale di carattere annuale all’interno della comunità. La solita e precisa organizzazione sarà della Pro loco di Siapiccia, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’evento è in programma sabato 17 giugno nella centrale piazza Garibaldi. Un evento ormai storico per il piccolo centro sul Grighine, nel quale si potrà degustare uno dei prodotti maggiormente legati alla tradizione locale in molteplici modi.

Dalle 20.30, i volontari della Pro loco proporranno un menù composto da un primo (malloreddus in brodo di pecora), secondo (carne di pecora in cappotto con patate e cipolle) e formaggio locale.

Anche l’edizione 2023 della sagra, momento di aggregazione sociale atteso dalla comunità che, di fatto, inaugura il periodo delle iniziative estive dell’associazione turistica, sarà possibile grazie alla collaborazione degli allevatori locali che contribuiranno materialmente alla sua realizzazione.

