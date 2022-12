Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il Comune di Siapiccia ripropone l’iniziativa “Adotta un Nonno per Natale... e oltre..”. Un’idea per mettere in relazione gli anziani soli con i bambini e le loro famiglie, con l’obiettivo di alleviare la loro solitudine. «Il progetto – afferma il sindaco Raimondo Deidda - è da intendere come un segnale tangibile del sentimento di vicinanza dell’intera comunità nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani e i portatori di handicap. Il Natale è la giusta occasione per alimentare tale sentimento che deve comunque rimanere vivo tutti i giorni”. Il progetto consiste nel mettere nelle condizioni le famiglie, che desiderano vivere l’esperienza di altruismo, di proporsi come famiglia adottiva per il periodo natalizio e oltre, se lo desiderano. Famiglia adottiva di una persona anziana che vive sola a Siapiccia, oppure ospite della comunità integrata presente nel paese. Non solo, le famiglie si dovranno impegnare a riempire una scatola con un pensiero, una letterina o un disegno di un bambino, un oggetto realizzato a mano, delle caramelle, un libro o quanto si ritiene di voler donare alla persona anziana per farle sentire la vicinanza, ed effettuare una videochiamata o mandare un video con gli auguri di buon Natale all’anziano assegnato. “Nessuno deve sentirsi solo - prosegue Deidda - tanto meno le persone fragili, è quindi fondamentale creare relazioni e contatti umani, con piccoli ma significativi gesti fondati sul pensare agli altri, divenendo in tal modo strumenti di benessere personale. Si tratta della seconda edizione, la prima si tenne nel 2021 ed ebbe un grosso apprezzamento, con momenti di grande emozione, siamo certi che anche quest’anno ci sarà il medesimo sensibile interesse».

Per proporsi come famiglia adottiva si può compilare il modulo disponibile nei locali della scuola o in Comune.

