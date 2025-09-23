Siapiccia, martedì 30 settembre il convegno "L'Importanza del Movimento"Il confronto negli spazi del centro sociale del paese
Un incontro, quello in programma martedì 30 settembre a Siapiccia, che vuole porre l’attenzione sull’importanza di tenersi in forma, sia sotto il profilo fisico che mentale.
Organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polisportiva Budokan ’94, si terrà il convegno “L’Importanza del Movimento”. Negli spazi del centro sociale del paese, dopo i saluti di Raimondo Deidda, sindaco di Siapiccia, il programma prevede gli interventi del Maestro Tonino Deligia, chinesiologo Tecnico Sportivo U.N.C. e Maestro di Judo (alle 17.40), e della dottoressa Anna Sechi, psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, esperta di training autogeno, esperta EMDR (alle 18.10).
A moderare la serata Serafino Corrias. Ci sarà, inoltre, un’esibizione della specialità olimpica dello “Strappo” e dello “Slancio” eseguito dall’atleta Ylenia Deligia.