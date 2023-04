Il prossimo primo maggio, a Siapiccia, si ripete l’appuntamento tra la natura con “Alla Scoperta del Monte Grighine”. L’undicesima edizione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un’occasione per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio e passare una giornata in compagnia all’insegna della socialità.

Il programma prevede alle 7.30 l’apertura delle iscrizioni presso la piazza antistante il Municipio. La partenza, invece, sarà alle 8.45 dalla cosiddetta “Casa dei Cacciatori”. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra 2 percorsi. Uno è dedicato agli escursionisti più esperti e allenati, della durata di 3 ore e della lunghezza di circa 10 chilometri, con un dislivello di 400 metri e l’accompagnamento di una guida esperta. L’altro percorso è più corto e semplice e i partecipanti saranno accompagnati da una guida dell’Agenzia Regionale Forestas. Inoltre, sarà possibile fare le arrampicate su parete, grazie alla collaborazione della SINTAL.

Fine delle due escursioni alle 13, orario in cui è previsto il pranzo collettivo, organizzato dalla Pro loco. Una giornata all’insegna dell’ecologia, con l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili e compostabili.

