Con l’arrivo dell’autunno, a Siapiccia, sta per partire la nuova iniziativa, dedicata all’utenza, della Biblioteca comunale dedicata. La struttura, dal prossimo giovedì 17 ottobre alle 17, ha deciso di far partire l’appuntamento con il “Tè Letterario”, un incontro di lettura periodico che si svolgerà nei locali della biblioteca.

L’intento è quello di far incontrare gli appassionati alla lettura, una volta al mese, per parlare di libri, condividere idee e gustare un tè. La partecipazione al gruppo, muniti di tazza, è aperta a tutti ed è gratuita.

Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere in biblioteca (aperta il lunedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il mercoledì dalle 9 alle 13), chiamare allo 0783448233, contattare gli organizzatori tramite i social o via e-mail (indirizzo bibliotecasiapiccia@tiscali.it).

© Riproduzione riservata