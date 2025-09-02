Siapiccia, al via le richieste per il "Progetto Equitazione"Per stimolare la conoscenza della cultura ippica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche quest’anno il Comune di Siapiccia propone il “Progetto Equitazione”. L’obiettivo è quello di incoraggiare il mantenimento e la prosecuzione dell’importante tradizione comunitaria e incentivare lo sviluppo della conoscenza equestre e della cultura ippica nei cittadini di età inferiore ai 18 anni.
A questo proposito, il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle richieste per la concessione di contributi alle famiglie dove sono presenti ragazzi o ragazze che intendono iscriversi ad attività di equitazione. Verrà riconosciuto un contributo massimo di 360 euro, mentre l’amministrazione, per l’intervento, ha stanziato 1.400 euro.
Ammesse a contributo le spese relative all’iscrizione e alla visita medica, alla quota mensile e le attrezzature specifiche per l’attività. Le domande andranno presentate entro il 10 ottobre, utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali, via e-mail (indirizzi amministrativo@comune.siapiccia.or.it), Pec (comune.siapiccia.or@legalmail.it) o a mano in Comune.