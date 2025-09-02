Anche quest’anno il Comune di Siapiccia propone il “Progetto Equitazione”. L’obiettivo è quello di incoraggiare il mantenimento e la prosecuzione dell’importante tradizione comunitaria e incentivare lo sviluppo della conoscenza equestre e della cultura ippica nei cittadini di età inferiore ai 18 anni.

A questo proposito, il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle richieste per la concessione di contributi alle famiglie dove sono presenti ragazzi o ragazze che intendono iscriversi ad attività di equitazione. Verrà riconosciuto un contributo massimo di 360 euro, mentre l’amministrazione, per l’intervento, ha stanziato 1.400 euro.

Ammesse a contributo le spese relative all’iscrizione e alla visita medica, alla quota mensile e le attrezzature specifiche per l’attività. Le domande andranno presentate entro il 10 ottobre, utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali, via e-mail (indirizzi amministrativo@comune.siapiccia.or.it), Pec (comune.siapiccia.or@legalmail.it) o a mano in Comune.

