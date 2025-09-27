Prenderà il via giovedì 2 ottobre, alle 16, a Siapiccia, il corso di Ginnastica Dolce destinato alla popolazione.

L’attività, proposta dal Comune e cofinanziata dal Plus di Oristano con il progetto “Anziani al Centro”, è rivolta ad un massimo di 25 partecipanti.

Per poter partecipare avranno la priorità le persone di età maggiore, poi la residenza a Siapiccia e l’ordine di arrivo della domanda al protocollo. Ai partecipanti è richiesto il possesso del certificato medico rilasciato dal Medico di Medicina Generale che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica non agonistica.

Le lezioni si terranno due volte la settimana, il martedì e il giovedì, dalle 16 alle 17, negli spazi del centro di aggregazione sociale del paese.

