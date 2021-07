Sono previste delle novità nella sede dell’ambulatorio medico di Siapiccia.

La struttura di via Marconi viene molto utilizzata dalla comunità, in quanto, oltre ai medici di base e alla guardia medica, ospita anche, al piano superiore, la sede di alcune associazioni come la Pro loco, la Consulta Giovani e l’associazione sportiva “Amici del Grighine”. Con una delibera di Giunta, l’esecutivo guidato da Raimondo Deidda, interverrà sull’impianto di climatizzazione, sostituendo quello vecchio con uno di ultima generazione.

La somma che verrà investita per questo intervento sarà di 16mila euro, fondi in arrivo dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e destinati alle Infrastrutture Sociali, per le annualità 2020 e 2021.

“Abbiamo deciso – commenta Deidda, 48 anni – di investirli in una struttura adibita da un lato a un servizio essenziale, come quello della sanità pubblica locale, per il comfort soprattutto delle persone anziane, dall’altro all’accoglienza delle preziosissime associazioni che tanto impegno e fatica dedicano alla vita sociale della comunità e lo fanno in maniera pressoché continuativa, praticamente tutti i giorni dell’anno”.

