Nelle scorse settimane il Comune di Siamanna ha acquisito la proprietà del vecchio caseificio CAO presente all’interno del paese. Un’area nel quale sono presenti alcuni immobili che l’amministrazione comunale vorrebbe utilizzare nell’interesse della comunità, valorizzandone il potenziale per iniziative benefiche e condivise. A questo proposito, l’ente ha pensato ad un incontro pubblico per coinvolgere la cittadinanza nelle scelte strategiche su questo bene che sarà a disposizione della comunità. Un’assemblea pubblica che il Comune ha organizzato per venerdì 23 gennaio, alle 18, negli spazi del Centro Culturale di via Grazia Deledda 1. L’incontro servirà per raccogliere le proposte e i suggerimenti da parte dei cittadini, che l’amministrazione invita a partecipare.

