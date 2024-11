Nei giorni scorsi l'incendio che ha colpito il fienile nel territorio di Siamanna. Ora quell'episodio potrebbe avere dei risvolti di carattere ambientale per la presenza di amianto. È quanto sostiene, con una nota inviata al sindaco di Siamanna, Franco Vellio Melas, alla Direzione Asl di Oristano, ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale provinciale, l’associazione “Ex Esposti Amianto della Sardegna”, con il presidente Giampaolo Lilliu.

«Alcuni cittadini ci hanno segnalato la probabile presenza di lastre Eternit in cemento amianto in una struttura agricola in località "Suidili e Mogoritzi" – si legge nella nota - danneggiata da un incendio che è stato causa anche di un probabile danneggiamento alla copertura, con eventuale presenza di lastre in cemento amianto».

Da qui la richiesta di «un urgente intervento al fine di accertare eventuale presenza di amianto e qualora fosse accertata si chiede di attivare tutte le misure per mettere in sicurezza la struttura e l'area adiacente delimitando la struttura agricola e l'area adiacente con segnalazione cartellonistica di eventuale rischio amianto». Infine «si chiede che venga predisposta – conclude la nota - la bonifica della struttura agricola nel rispetto delle normative di legge in materia di amianto a tutela del diritto alla salute delle persone e in difesa dell'ambiente e in garanzia per un lavoro in sicurezza degli addetti alla bonifica».

© Riproduzione riservata