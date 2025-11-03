Siamanna, entro il 12 novembre le iscrizioni al corso di ceramicaAll’attività saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tra le ultime iniziative messe in campo dal Comune di Siamanna c’è il Corso di Ceramica.
Un’iniziativa dedicata alla popolazione residente in età adulta. All’attività saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. Per poter partecipare, gli interessati dovranno effettuare le iscrizioni presso gli uffici comunali entro mercoledì 12 novembre.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Sociale del Comune. In un secondo momento verranno poi comunicate le modalità di svolgimento del corso e la sede scelta.