Con l’estate che si avvia alla conclusione è tempo di riapertura anche per le scuole. A Siamanna, in particolare, in vista dell’anno scolastico 2023/2024, riaprirà anche la Scuola Materna “Santa Lucia”. La struttura, che si trova in via Gramsci, era chiusa per permettere, al suo interno, i lavori di riqualificazione, manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

«Per qualche mese – commenta il sindaco Franco Vellio Melas - avevamo trasferito la scuola in alcune stanze della scuola primaria di Siapiccia adeguandola alle esigenze scolastiche, e adesso informiamo i cittadini che i lavori sono stati ultimati completi anche di interventi di pulizia e disinfestazione e pronti per il prossimo anno scolastico 2023|2024».

I lavori di sistemazione sono costati 175mila euro circa e, nei prossimi giorni, le famiglie dei quasi 20 bambini che frequentano la scuola avranno informazioni più dettagliate. «È sempre stato un nostro impegno programmatico – conclude Melas – come amministrazione comunale, rendere la scuola materna sempre più adeguata alle esigenze attuali e più confortevole per i bambini. Da anni investiamo per renderla sempre più rispondente alle necessità scolastiche, e anche quest’anno abbiamo effettuato diversi lavori di sistemazione ed adeguamento nello stabile». La scuola è gestita dalle Suore Oblate del Sacro Cuore.

© Riproduzione riservata