Ritorna, a Siamanna, il consueto appuntamento primaverile dedicato agli amanti della natura. Organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, domenica 19 aprile è in programma l’evento “Conosciamo il Territorio”. Un’escursione nel cuore del Monte Arci, assistista dalle guide del personale dell’Agenzia Forestas. Il programma prevede, a partire dalle 9, il ritrovo all’ingresso della località “Sa Cora de Is Ortus” e la conferma delle iscrizioni. Alle 9.30, la colazione all’aperto e il via per la passeggiata. Alle 13 il pranzo collettivo, per il quale è prevista contribuzione (15 euro adulti, 10 i bambini dai 6 ai 10 anni), con un menù che prevede primo, secondo, contorno, formaggi, frutta, bevande, dolci sardi e caffe. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro il prossimo 15 aprile.

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