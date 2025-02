Ripartono a Siamanna le attività del Centro di Aggregazione per anziani. Iniziative che prenderanno il via nella giornata di domani, alle 15, nei locali del centro sociale in via Grazia Deledda. Il centro sarà attivo nel triennio che va dal 2025 al 2027. Tra le finalità del progetto ci sono quelle di incrementare il processo di integrazione sociale, alleviare la condizione di disagio e di isolamento delle persone e valorizzare le capacità e le abilità dei vari utenti, al fine di migliorare l’autonomia personale e relazionale. “A seguito dell'esito positivo del progetto relativo al biennio 2023/2024 – commenta il sindaco Franco Vellio Melas - l'amministrazione comunale ha programmato il riavvio delle attività del centro di aggregazione per anziani.

Il progetto prevede diverse attività di aggregazione e socializzazione, tra cui animazione ricreativa e socio-culturale, conversazione guidata e mirata alla programmazione delle attività, oltre a sostegno e promozione delle attività di gruppo”. Nello specifico, previsti laboratori creativi, artistici (ceramica, cucito, ricamo, cucina e giardinaggio), attività di educazione all'affettività e alla relazione con l’altro, attività che favoriscano la creatività e la libera espressione, oltre a quelle di raccordo e programmazione con Scuola, Biblioteca, e associazioni del territorio.

