È stato pubblicato dal Comune di Siamanna il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’imprenditorialità locale. L’intervento prende il nome di “Siamanna Impresa&Sviluppo 2021” e ha come finalità quella di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, sostenendo l’imprenditoria locale e la creazione di nuova occupazione. L’obiettivo, dunque, è quello di contribuire alla nascita di nuove realtà imprenditoriali nella comunità, assicurando un contributo finanziario per la realizzazione di investimenti e per l’avvio dell’impresa.

La dotazione finanziaria messa in campo dal Comune è di 60mila euro. Potranno presentare le richieste di contributo gli aspiranti imprenditori, residenti a Siamanna al momento della presentazione della domanda, che intendono costituire una nuova micro o piccola impresa con sede legale e operativa nel Comune, o le nuove imprese, costituite da non più di 12 mesi, con sede nel paese. I settori che possono beneficiare delle agevolazioni sono quelli di industria, artigianato, commercio, edilizia, turismo e servizi.

“I contributi a fondo perduto – commenta il sindaco Franco Vellio Melas, 63 anni – sono rivolti alle imprese con lo scopo di attenuare la crisi, la pandemia e creare nuove opportunità di lavoro”. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 26 luglio. Inoltre, per favorire la partecipazione al bando, il Comune ha predisposto un servizio di assistenza a sportello presso l’aula consiliare, in via San Sebastiano, ogni giovedì, dalle 10 alle 13.

