Lo scopo è quello di fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. È online da pochi giorni il nuovo sito web del Comune di Siamaggiore, realizzato secondo le più recenti linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. È frutto del lavoro congiunto tra Agid, il soggetto attuatore di iniziative e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il sito web adotta il “modello comuni” nazionale.

È un modo anche per incentivare il cittadino affinché utilizzi i servizi online per i procedimenti e le richieste all’Ente, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta e le file, con il vantaggio della tracciabilità delle operazioni. Come fanno sapere dal Comune, a breve verranno attivati una serie di servizi digitali per i cittadini come l’accesso agli atti, la richiesta di sepoltura di un defunto, la richiesta di pubblicazione di matrimonio, per concludere con la richiesta di permesso per passo carrabile.

Questi sono i primi servizi accessibili e fruibili direttamente online, ai quali ne verranno aggiunti altri nei prossimi mesi.

