Non solo nei campi e non solo durante la sagra: il carciofo ora arriva in strada. Venerdì 16 ottobre, alle 18, Siamaggiore inaugurerà il monumento dedicato al carciofo, una nuova opera destinata a diventare uno dei segni più riconoscibili del paese e un simbolo permanente del suo legame con la terra, l’agricoltura e le proprie tradizioni. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che sceglie di trasformare uno dei prodotti più rappresentativi della storia locale in un elemento di identità e promozione del territorio. «In Italia le opere monumentali dedicate specificamente a questo prodotto sono rarissime - commenta il sindaco Davide Dessì - Oltre a quella di Siamaggiore risulta un’altra testimonianza a Cerda, in provincia di Palermo. Non si tratta, dunque, soltanto di una scultura, ma di una scelta di valorizzazione culturale e turistica: un’opera permanente che può diventare un punto di riferimento per chi arriva a Siamaggiore e un vero e proprio biglietto da visita per la comunità». Per realizzare il monumento, l’amministrazione comunale ha scelto l'artista Giuseppe Carta, conosciuto per le sue monumentali sculture ispirate alla natura e ai frutti della terra. Realizzata in acciaio e resina policroma, la scultura raggiunge circa tre metri di altezza. Le foglie stratificate, le forme organiche e le sfumature cromatiche richiamano la pianta del carciofo e rendono l’opera immediatamente riconoscibile. «Il monumento si inserisce negli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità urbana che interessano via Roma e via Aldo Moro - spiega il sindaco - L’intervento comprende opere per la moderazione del traffico, la tutela dei pedoni e la riqualificazione delle isole spartitraffico, con la realizzazione di un’area verde a bassa manutenzione. La collocazione è stata individuata in un punto strategico e particolarmente visibile, lungo uno degli accessi principali al paese e in corrispondenza dei percorsi di arrivo dalle strade provinciali 12 e 18. La prossima riqualificazione dei marciapiedi di via Aldo Moro contribuirà a migliorare ulteriormente sicurezza, decoro e accoglienza di questo ingresso a Siamaggiore».

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