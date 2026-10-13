Al centro del tavolo la sindaca, ai lati chi anni fa occupava il suo posto: in un unico tavolo, il presente e il passato amministrativo del paese. Oggi, ad Arborea, gli ex sindaci si sono dati appuntamento in Comune per manifestare la loro solidarietà alla sindaca Manuela Pintus, che pochi giorni fa ha riferito in Aula di aver ricevuto delle minacce di morte. Un modo anche per ricordare che Arborea è tutt'altro. L'idea di incontrarsi in Comune per "salutare” Manuela Pintus in un momento per lei particolare è stata di Giuseppe Costella, che ha ricoperto il ruolo di amministratore per 25 anni. «Ho preso questa iniziativa per difendere Manuela Pintus. Dobbiamo tutti starle vicini. Arborea non è un paese abituato a vicende di questo tipo». L'ex sindaco Carlo Giordano si è rivolto alla sindaca dicendo di trovarla abbastanza serena e sicura di sé nonostante l' accaduto: «Continua così». Pierfrancesco Garau: «La vicenda non va presa alla leggera, soprattutto perché è stata fatta nei confronti di una donna. Non bisogna vivere avendo paura di rientrare a casa. Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a trovare il o i colpevoli e che si arrivi a una punizione adeguata». Per l'ex sindaco Giovanni Marras è stata l'occasione per ricordare quando, anni fa, aveva ricevuto delle lettere di minaccia: «Io non avevo fatto nessun annuncio. I social non esistevano e forse anche per questo avevo affrontato la cosa in modo diverso. Purtroppo non sempre si riesce a soddisfare le richieste di tutti, come quelle di chi chiede una casa o un sussidio, anche se spesso sono indispensabili. Ma arrivare alle minacce di morte no». Manuela Pintus ha ringraziato gli ex amministratori per la loro vicinanza e solidarietà. «È stata una bella sorpresa - ha detto la sindaca dopo l'incontro - Ho gradito molto la presa di posizione di quattro amministrazioni, significa ricevere solidarietà da chi conosce quello che può accadere ai sindaci».

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