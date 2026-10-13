Appuntamento con la musica aperto a tutti i cittadini di Curcuris, venerdì 16 ottobre, con un "Open Day" di pianoforte. Infatti, a partire dalle 18 e fino alle 19.30, negli spazi della Mediateca comunale, in via Municipio, si avrà la possibilità di conoscere quello che sarà il corso di pianoforte.

Quella che verrà presentata venerdì, sarà il corso proposto dalla Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. L’occasione per prendere un contatto diretto con lo strumento e gli insegnanti, aperto anche ai cittadini dei Comuni limitrofi. Gli interessanti avranno anche la possibilità di potersi iscrivere nel corso della stessa giornata.

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