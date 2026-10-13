Quattro giorni di festa, a Morgongiori, in onore di “Santa Suia”. Organizzate dal Comitato della festa, le celebrazioni si divideranno tra la chiesa campestre e il centro abitato.

Il via mercoledì 14 ottobre: alle 7.30 la Santa messa in parrocchia e, a seguire, il pellegrinaggio verso la Chiesa campestre e la messa all’arrivo nella chiesetta di Santa Suia. Alle 21.30, in piazza Papa Giovanni XXIII, balli sardi con il gruppo “Fantasias de Ballos”.

Giovedì 15, alle 8, la messa in parrocchia e alle 10.45 la piccola processione intorno alla Chiesa campestre. Alle 18, serata folk in montagna, con Silvano Fadda, Giovanni Demelas, Luigi Ladu, Giandaniele Galbini e Milena Doppiu e l’apericena offerta dal comitato.

Venerdì 16, alle 7, dopo la messa nella Chiesa campestre, il pellegrinaggio di rientro in parrocchia dalla Chiesetta. Alle 18, serata folk in piazza, in collaborazione con l’associazione culturale “Ammentos Cantadores” e Gianni Denanni, Torangelo Salis e Daniele Giallara; alla chitarra Nino Manca e alla fisarmonica Davide Caddeo.

Alle 22, serata musicale “Come nelle Favole – Tribute Band Vasco Rossi”. Sabato 17, ultimo giorno di festa: dalle 17, i gonfiabili per bambini in piazza Cannamega. Alle 22.30, chiusura con Dj Cocco.

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