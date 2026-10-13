Ad Ula Tirso l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Piras investe in sicurezza e acquista due nuovi defibrillatori mettendo così a segno uno dei punti del programma elettorale. Ma non è tutto. Il Comune sta infatti anche organizzando dei corsi di formazione gratuiti BLSD per insegnare ai cittadini le basi del primo soccorso, la gestione dell'arresto cardiaco, le manovre di disostruzione delle vie aeree e l'uso del defibrillatore. Dal Comune infatti spiegano: “L'iniziativa, che si affianca alla prevista installazione di due nuove postazioni salvavita nel nostro centro abitato, ha l'obiettivo di formare i cittadini creando una rete diffusa di soccorritori laici pronti a intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, in attesa dell'arrivo del 118”. Cinquanta i posti disponibili per il corso riservato ai cittadini di Ula dai 16 anni in su . Le adesioni si ricevono entro il 2 novembre.

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