La gara per la gestione dell’area grandi eventi e della sosta camper di Torregrande non è ancora stata aggiudicata, ma sul procedimento arriva già una richiesta di chiarimenti. A presentarla è Francesco Federico, consigliere comunale di Oristano Democratica e Possibile, unico firmatario di un’interrogazione urgente rivolta al sindaco e alla Giunta per fare luce su possibili collegamenti tra le società partecipanti e gli esponenti politici della maggioranza.

Federico chiede «se nessuna delle società partecipanti alla procedura di gara abbia collegamenti con esponenti politici dei partiti che compongono la maggioranza che sostiene l’attuale Amministrazione Comunale». Domanda inoltre «se siano state effettuate verifiche in merito all’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale» e se, in caso di collegamenti, la circostanza sia ritenuta «pienamente opportuna sotto il profilo istituzionale e politico».

L’interrogazione arriva mentre l’iter è ancora in corso. L’apertura delle buste è avvenuta giovedì scorso: la commissione giudicatrice ha esaminato l’offerta amministrativa e verificato la completezza dell’offerta tecnica. L’offerta economica sarà esaminata in un secondo momento.

Alla procedura hanno partecipato «due proposte, di un raggruppamento di società e di una cooperativa sociale» si legge nell’interrogazione. La concessione ha una durata prevista di trent’anni, prorogabile fino a ulteriori dieci, con un canone annuo a base di gara di 35mila euro, fatte salve le condizioni economiche previste per il periodo iniziale.

Nel documento Federico richiama la necessità di garantire «la massima attenzione sotto il profilo della trasparenza amministrativa, dell’imparzialità e della correttezza delle procedure», evitando «dubbi o percezioni di inopportunità» nei rapporti tra operatori economici e rappresentanti politici.

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