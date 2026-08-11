Giovedì 13 agosto, a Villa Verde, nel cortile interno della Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, secondo appuntamento, serata finale, della rassegna cinematografica “Visioni Sarde”, iniziativa che rientra nella programmazione estiva di “Biblioteca Sotto le Stelle”.

In “Visioni Sarde”, il giovane cinema sardo è grande protagonista delle due giornate di proiezioni.

Giovedì, inoltre, il pubblico sarà chiamato direttamente in causa con l’assegnazione del “Premio del pubblico”, dedicato al miglior cortometraggio della rassegna.

Il programma della serata prevede, alle 21.30, la proiezione degli ultimi corti in gara: “True Love Waits” di Simone Cicalò, “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci e “Vida e Morti di unu Maragotti” di Stefano Cau. Poi la cerimonia di premiazione. L’iniziativa è della biblioteca comunale “Antoni Cuccu” con la Cineteca di Bologna, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e la Fondazione Sardegna Film Commission.

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