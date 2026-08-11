Polisportiva e Pro Loco Laconi insieme per la DeepRunCi sono tre modalità diverse per vivere la manifestazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova collaborazione per la Polisportiva di Isili con le comunità vicine, offrendo così la propria esperienza al territorio.
Questa volta sarà impegnata nella DeepRun in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, che si svolgerà a Laconi il 20 settembre prossimo. Una manifestazione di corsa su strada che si svolgerà appunto in uno dei paesi più suggestivi dell'entroterra sardo. La gara è inserita nel calendario regionale della Fidal 2026 e nasce per unire sport, territorio e comunità.
Ci sono tre modalità diverse per vivere la manifestazione, con la gara competitiva di 15 km aperta a uomini e donne, la corsa ludico sportiva di 5 km e poi un Mini Trail per i più piccoli. Partenza dell'area Piso, cuore del paese.
Un'esperienza dal valore sportivo e culturale ma che sancisce anche l'importanza di una sinergia tra comunità diverse per la promozione di un territorio che cerca di camminare unito. Nella pagina dedicata all'evento è già possibile compilare i moduli per l'iscrizione.