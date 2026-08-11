Nuova collaborazione per la Polisportiva di Isili con le comunità vicine, offrendo così la propria esperienza al territorio.

Questa volta sarà impegnata nella DeepRun in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, che si svolgerà a Laconi il 20 settembre prossimo. Una manifestazione di corsa su strada che si svolgerà appunto in uno dei paesi più suggestivi dell'entroterra sardo. La gara è inserita nel calendario regionale della Fidal 2026 e nasce per unire sport, territorio e comunità.

Ci sono tre modalità diverse per vivere la manifestazione, con la gara competitiva di 15 km aperta a uomini e donne, la corsa ludico sportiva di 5 km e poi un Mini Trail per i più piccoli. Partenza dell'area Piso, cuore del paese.

Un'esperienza dal valore sportivo e culturale ma che sancisce anche l'importanza di una sinergia tra comunità diverse per la promozione di un territorio che cerca di camminare unito. Nella pagina dedicata all'evento è già possibile compilare i moduli per l'iscrizione.

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