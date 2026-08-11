Doppio acquisto nelle fila del Santa Giusta, conferme in casa C.R. ArboreaLe due squadre si rafforzano in vista della prossima stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continua la campagna di rafforzamento del Santa Giusta, compagine inserita nel girone B del torneo di Prima Categoria.
La società del presidente Marco Cau, infatti, nelle scorse ore ha annunciato altri due acquisti, all’insegna della gioventù.
Sono Lorenzo Orrù, centrocampista, proveniente dal Simaxis, e Matteo Zanata, portiere, in arrivo dalle giovanili della Tharros, compagine con la quale ha anche esordito in Promozione. Rosa completamente rinnovata, dunque, per il confermato mister Gianni Lutzu.
Nelle scorse settimane, infatti, il Santa Giusta aveva annunciato gli arrivi di Alessio Cuccu, ex Sanverese, il rientro di Andrea Putzolu, Ismaele Irde, dal Macomer, Domenico Nuscis, anche per lui un ritorno, Luca Sireus (ex Simaxis), Jacopo Pinna (dalla San Marco), Andrea Carta (ex Samugheo), Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo), Mirko Soddu (dal C.R. Arborea), Tommaso Pinna (ex San Marco), Alessandro Bordignon (ex C.R. Arborea), Mattia Saba (dal Macomer), Alessio Pavcic (anche lui ex Macomer) e Gabriele Contu.
Nello stesso girone, doppia conferma tra le fila del neo-promosso C.R. Arborea. Agli ordini del confermato Alessandro Deplano, tecnico della promozione dalla Seconda, ci saranno ancora anche Umberto Oliva e Mattia Deplano.