Una serata fra amici finita nel sangue. Due notti fa, in una casa nel centro di Riola Sardo, la discussione si è accesa e uno dei due ha sferrato una coltellata alla gola al rivale. Antonio Dessì, 63 anni di Riola Sardo, è finito in carcere a Massama e deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio ai danni di Giovanni Scintu, 28 anni.

La tensione e le urla nella casa alla periferia del paese hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. In pochi minuti sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che, dopo i primi soccorsi al 28enne, lo ha subito accompagnato al San Martino.

I carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano sono arrivati in pochissimi minuti nell’abitazione di Dessì e subito lo hanno arrestato. L’uomo è stato sentito a lungo, per lui è scattata la denuncia per tentato omicidio e al momento si trova rinchiuso nel carcere di Massama a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida non è sttaa ancora fissata.

