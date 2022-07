Un cavallo è morto questa mattina a Seneghe durante la tradizione Ardia in onore di Santa Maria della Rosa. La causa, molto probabilmente, l’altissima temperatura che era “intorno ai 36 gradi” fa sapere l’associazione animalista Horse Angels.

Anche le forze dell'ordine hanno confermato il decesso, le cui cause non sono ancora state accertate.

“I cavalieri – spiega l’associazione - stavano seguendo il secondo dei tre giri previsti attorno alla chiesetta alla periferia del paese, dopo la processione e la benedizione del parroco. All'improvviso un cavaliere diciottenne e il suo cavallo sono caduti. Il cavaliere è rimasto incolume. Il cavallo, invece, è stato subito soccorso dal veterinario, ma non c'è stato nulla da fare”.

Horse Angels si chiede “che senso” abbia “disputare una manifestazione del genere a mezzogiorno” e se ci sia stata “una commissione veterinaria a valutare l’idoneità dei cavalli”.

Ancora, altro interrogativo: “Diciotto anni sono sufficienti per maturare l’esperienza a una manifestazione di piazza che presenta pericoli per i cavalli e per i fantini? Il ministero della Salute dovrebbe intervenire a dirimere gli orari leciti per disputare queste manifestazioni, per massimizzare la sicurezza. Le carrozze si devono fermare a mezzogiorno, negli ippodromi si corre in notturna e i palii si disputano a mezzogiorno?”.

