Riapre l’ufficio postale cittadino dopo la ristrutturazione del progetto Polis. Ha riaperto i battenti al pubblico con nuovi spazi, ottimizzati per venire incontro alle necessità della clientela.

Tra gli interventi: la nuova configurazione degli sportelli con altezze ribassate per agevolare tutti gli utenti, le postazioni di lavoro ergonomiche dei dipendenti per favorire posture corrette, quindi la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala senza l’ausilio di assistenza.

Attenzione particolare è stata data alla sicurezza, dotando l’ufficio di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali. Quindi il sistema antirapina “roller cash” con cassaforte ad apertura temporizzata, consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

Il progetto Polis, oltre a valorizzare gli uffici postali con le nuove infrastrutture, eroga i nuovi servizi per gli utenti: i primi tre certificati INPS, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

