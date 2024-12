Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per festeggiarlo con creatività e colore. Per questo la cooperativa Zerocento ha organizzato, in collaborazione con il Comune e con la biblioteca, il laboratorio di Cake design per quanti si vogliono cimentare nella realizzazione di decorazioni di dolci e addobbi della natività. Le iscrizioni sono ancora aperte: il laboratorio è dedicato ai cittadini seneghesi maggiorenni.

Le attività si terranno prima di Natale per 4 incontri di 2 ore circa ciascuno, per gruppi di massimo 10 persone interessate alle attività decorative. I laboratori pratici si svolgeranno nel piano intermedio della Casa Aragonese lunedì, martedì, mercoledì pomeriggio e anche di giovedì mattino. Gli orari e la suddivisione dei gruppi saranno effettuati sulla base del numero degli iscritti.

I laboratori sono gratuiti, ogni partecipante dovrà munirsi o acquistare, sotto la guida dell’istruttore, tutto il materiale e arnesi necessari per svolgere al meglio il laboratorio decorativo.

© Riproduzione riservata