Sistemazione delle strade rurali, manutenzione di quelle extraurbane e diradamento del bosco sono i prossimi lavori appaltati e affidati dal Comune a ditte specializzate.

Per sistemare le piste e i sentieri ammalorati che si addentrano nell’agro di Seneghe, nel monte così come a valle, l'amministrazione comunale guidata da Albina Mereu ha stanziato 160mila euro, i lavori sono stati appaltati a una ditta specializzata in questo tipo di interventi per migliorare la viabilità forestale. Altri 135mila euro invece vanno alla sistemazione della viabilità extraurbana, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Per l’attività di diradamento del bosco, con un apposito cantiere forestale, invece sono stati affidati 67mila euro a una Coop, che interverrà nella razionalizzazione e pulizia del bosco in località su Pranu Cugutzu, Crastos Lados e Mattas Mannas. Lavori in attuazione del piano tagli del bosco 2022-26.

© Riproduzione riservata