Per l’Ardia 2026 tutte le indiscrezioni sui capi corsa sono state confermate. L'ufficializzazione è avvenuta stamattina al termine della messa pasquale, quando il parroco don Maurizio Demartis ha annunciato i nomi delle bandiere per la corsa in onore di san Costantino a cavallo e a piedi.

In una gremitissima chiesa di San Giovanni Battista, dove erano presenti le bandiere ma anche i loro familiari, il parroco ha comunicato che la prima bandiera del 6-7 luglio è affidata a Danilo Pes, 44 anni, allevatore, che sarà affiancato dalla seconda bandiera, Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco e dalla terza Andrea Mureddu, 32 anni, anche lui allevatore.

Per Pes e Falchi non si tratta di un debutto nel trio di testa: entrambi furono protagonisti nel 2013, rispettivamente come terza e seconda bandiera, nell’Ardia guidata da Giuseppe Carboni. Hanno insomma una profonda conoscenza dei meccanismi della corsa, elementi fondamentali per affrontare una delle manifestazioni religiose e popolari più sentite della Sardegna.

Anche per quanto riguarda l’Ardia a piedi, che si corre il giorno dell’Ottava, tutto come previsto: la prima bandiera sarà Davide Muscau, affiancato da Graziano Salaris e Marco Sotgiu, seconda e terza bandiera

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