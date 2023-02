Avevano in auto 600 grammi di marijuana. Tre ragazzi sono stati arrestati ieri notte dai carabinieri di Sedilo, impegnati in un servizio di controllo. Questa mattina l'udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Oristano.

I tre a bordo di una Peugeot 206 sono stati fermati dai militari sulla strada provinciale 23 e durante i controlli sono state trovate nascoste nella ruota di scorta due buste con la droga.

A quel punto per i tre è scattato l’arresto. C. A., 20 anni di Norbello, e E.M., 19 anni di Ghilarza, sono stati mandati ai domiciliari in attesa della direttissima mentre l’altro amico, un 17enne di Ghilarza, è stato accompagnato nel centro di accoglienza di Quartucciu a disposizione dell’autorità giudiziaria. I tre, assisti dagli avvocati Luciano Rubattu e Silvana Citroni, sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

© Riproduzione riservata