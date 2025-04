Con l’ultimazione dei lavori di riqualificazione presso la Chiesa di San Giacomo, si sono concluse le opere del programma di riqualificazione della circonvallazione sud. «Interventi – sottolinea il sindaco Salvatore Pes- che oltre ad impreziosire tutta l’area, completano una zona molto trafficata che, tramite questo intervento viene messa in sicurezza per le tante persone che effettuano passeggiate e attività fisica. Oltre alla pavimentazione in materiale lapideo dei marciapiedi, è prevista anche l'illuminazione con contapassi».

L’intervento, con risorse del bilancio comunale, è costato complessivamente 31 mila euro ed eseguito dall’impresa Roberto Porcheddu. L’area è così pronta ad accogliere la festa in onore del santo che avrà inizio Il 24 aprile e che prevede tutti i giorni la novena alle 18. 30.

Venerdì 25 aprile alle 15.30 animazione per bambini e alle alle 19 la lettura di poesie e racconti da parte dei bambini. Sabato 26 aprile alle 19 “Lezzida de poesia” e alle 21 il concerto con le “Due chitarre”. Mercoledì 30 Aprile alle 20 la cena a base di pecora bollita offerta dai pastori di Sedilo e alle 21.30 serata con Pino Piu

