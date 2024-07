A Sedilo, dopo la grande paura di ieri sera, il voto di fede in onore di Santu Antinu è stato sciolto stamattina con un’Ardia perfetta.

Hanno partecipato come sempre meno cavalieri, ma le emozioni sono rimaste identiche. Quando il condottiero della corsa Mario Meloni è arrivato nel retro del santuario al termine dell' ultima velocissima salita da “Sa Muredda” seguito dalle altre due bandiere Michele Carboni e Costantino Atzas, tutti i cavalieri e le amazzoni si sono avvicinati per complimentarsi, scaricando con strette di mano reciproche la tensione accumulata. Prima di scendere da cavallo Meloni ha ringraziato e salutato tutti. “È andata bene”, si è limitato a dire.

Prima di entrare nel santuario per la messa di ringraziamento l’applauso più bello l’ha ricevuto quando ha abbracciato a lungo, commosso, la figlia. Soddisfatti anche Michele Carboni e Costantino Atzas: “Il nostro pensiero è andato ai feriti di ieri - hanno detto - abbiamo corso anche per loro”.

La giornata era iniziata con il rituale identico a quello di sempre. Dopo la consegna delle bandiere in piazza San Giovanni, il corteo è arrivato a “Su Frontigheddu”. Qui, pochi minuti di attesa e sa prima pandela si è fiondata a folle andatura attraversando in un baleno l'arco. La sua superba cavalla Zaira si è arrampicata nell’anfiteatro naturale sino al santuario fra due ali di folla entusiasta.

Alle spalle del primo stendardo sono arrivate velocissime le altre due bandiere in sella a Tenaghe e Principessa. I battistrada erano controllati dalle scorte Gian Battista Carboni, Giuseppe Carboni e Fabrizio Delogu, chiamati all’arduo compito di tenere a bada i cavalieri.

I giri dispari attorno al luogo di culto hanno sancito poi il legame forte fra il popolo dell’Ardia e il capocorsa, che ha dovuto faticare non poco per far toccare a tutti il vessillo.

Lo scatto improvviso ha poi reso da brividi anche la discesa fino a “sa Muredda”. In senso orario e antiorario si sono svolti alcuni giri e al momento giudicato più propizio, sa prima pandela ha deciso di risalire nuovamente al galoppo sfrenato sino alla chiesa per la conclusione di una corsa senza sbavature.

Soddisfazione per questa seconda giornata è stata espressa dal sindaco Salvatore Pes che ha assistito alla corsa davanti al santuario insieme al parroco don Maurizio Demartis e alla presidente della associazione Santu Antinu Annarita Nanu.

«È andato tutto è andato bene – hanno evidenziato Pes e Nanu - con la macchina organizzativa e quella della sicurezza che hanno funzionato a dovere contribuendo a rendere sereno il clima di festa».

Intanto, dopo l’incidente verificatosi sabato con il coinvolgimento di diversi cavalieri, non destano preoccupazioni le condizioni dei feriti, anche se uno di loro per un trauma cranico grave era stato l trasferito in ospedale con l'elisoccorso.

I cavalieri che hanno rimediato qualche frattura ed escoriazioni sono Lorenzo Manca, Francesco Marceddu, Francesco Sotgiu, Federico Porcu, Gabriele Carta e Antonello Niola. L'addetto alla sicurezza ferito è invece Giampiero Marceddu.

