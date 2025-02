La decisione di acquisire al patrimonio comunale per scopi di interesse pubblico dei fabbricati di proprietà della Parrocchia San Giovanni Battista in piazza Santa Croce ex cinema, è stata al centro della discussione durante il Consiglio comunale che venerdì sera ha però fatto registrare punti di vista diversi fra maggioranza e minoranza.

Le somme investite sono un recente contributo regionale di 100 mila e una quota di fondi del bilancio comunale. «L’obiettivo – spiega il sindaco Salvatore Pes - è quello di acquisire l’area per unirla a quella che verrà ricavata dalla demolizione dell’ex mercato civico in disuso, ormai obsoleto e diventato fatiscente. Qui vorremo realizzare una piazzetta, un’ area verde e una struttura con degli stalli commerciali che vista la finalità, potrà continuare ad assolvere quel ruolo di natura sociale e di incontro come lo era tanti anni fa».

La contrarietà del gruppo di opposizione guidato da Gianni Meloni che ha portato all’astensione, oltre al giudizio negativo su quanto si dovrà realizzare, nasceva dalla richiesta di richiedere delle garanzie scritte alla Curia sul fatto che le risorse della cessione del bene, venissero reinvestite in paese.

L’assessore Gianfranco Pes ha replicato evidenziando che non esisteva alcuna necessità di richiedere impegni scritti, in quanto la parrocchia aveva già concordato con il Comune gli interventi da compiere.

© Riproduzione riservata