Giornata speciale quella di ieri per la signora Enrichetta Cecchini, che ha spento ben 103 candeline. Un compleanno che, a differenza dello scorso, non ha festeggiato nell’abitazione di vico Eleonora a Sedilo, ma in Toscana sua terra natale. Fa la spola infatti con la Sardegna e, considerata la sua buona salute, viaggia ancora da sola.

All’arzilla ultracentenaria, classe 1922, insegnante, donna di cultura e scrittrice, sono arrivati gli auguri di nipoti e vicini di casa, ma anche quelli del sindaco Salvatore Pes a nome di tutta la comunità.

È la vedova di Battista Mongili, deceduto nel 2007, dal quale ha avuto tre figli tutti purtroppo morti. Una vita fatta di gioie e dolori che la signora Enrichetta ricorda con lucidità e particolari inediti.

Due anni fa per lei anche la soddisfazione di vedere suo figlioccio Marco Mongili guidare l’Ardia da prima bandiera.

