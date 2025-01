Un tamponamento fra un’auto e un Tir e il traffico sulla 131 è andato in tilt nella tarda mattinata di oggi Il conducente ha riportato lievi feriti ma per precauzione è stato accompagnato in ospedale.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo per Sedilo, dove la carreggiata presenta un restringimento: l’auto è finita contro il rimorchio del Tir e poi si è ribaltata. Momenti di paura ma dai primi riscontri è emerso che l’automobilista è rimasto ferito non in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e anche gli operai dell’Anas. Il traffico in direzione Nord, durante la fase dei soccorsi e di messa in sicurezza dei mezzi, ha subito forti rallentamenti ma dopo circa un’ora è ripreso in maniera regolare.

