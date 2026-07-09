La Sis, la ditta che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento lungo la costa di San Vero Milis è alla ricerca di un impiegato amministrativo. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di diversi requisiti: la cittadinanza italiana, la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, l'assenza di carichi penali, il possesso di patente di guida categoria B e l' idoneità fisica all’incarico.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti requisiti: età non inferiore a 20 anni e non superiore ad anni 40, familiarità con le tecnologie informatiche ed essere dotati di pc e accesso a internet, ma anche la residenza nel territorio del Comune di San Vero Milis e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Gli interessati alla selezione possono inviare entro domani 10 luglio a mezzo e-mail, all’indirizzo hr@sis.city il curriculum vitae e la fotocopia documento di identità e del codice fiscale.

La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare dei curricula pervenuti e in una verifica della conformità del profilo del candidato a quello di Impiegato amministrativo.

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