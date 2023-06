Poco meno di un mese e a Sedilo sarà di nuovo Ardia. Intanto l’associazione Santu Antinu ha messo in piedi un ricco programma di eventi per la festa di San Costantino. Si inizia giovedì 29 giugno, per tradizione momento dedicato alle prove delle tre pandele: appuntamento alle 19 al santuario.

Il capocorsa Marco Mongili e i suoi due gregari Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, rispettivamente seconda e terza pandela, testeranno cavalli e percorso. Di notte un intrattenimento musicale con Matteo Scano. Mercoledì 5 luglio alle 7.30 Messa in parrocchia, mentre alle 8.30 e alle 19 la funzione sarà celebrata al Santuario. Alle 22.30 concerto con il gruppo etnico Sonos. Il 6 luglio, primo giorno della sfrenata corsa in onore di Costantino Imperatore, alle 7.30 e alle 9.30 messe in parrocchia. Dalle 6, ogni ora, le celebrazioni al Santuario dove alle 11 sarà celebrata la messa solenne.

Per le 18 è prevista la consegna delle pandele. Quindi i cavalieri, accompagnati dai fucilieri e dalla banda musicale dell’Associazione Alerese di Ales, raggiungeranno il santuario per l’Ardia. La festa di notte si sposta in piazza ‘e s’Ena per lo spettacolo del gruppo Cuncordias. Venerdì 7, al Santuario, le messe alle 6 e alle 7. Alle 7.30 saranno consegnate in piazza San Giovanni le pandele. E poi processione sino al santuario, stavolta con il corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Monastir e dai fucilieri.

Dopo l’Ardia la celebrazione della messa. Alle 18.30, in parrocchia, vespri e processione. Alle 22.30 il palco in piazza ‘e s’Ena sarà per Aka 7even. Sabato 15 luglio, alle 19, messa a San Costantino. Alle 22.30, in piazza ‘e s’Ena, gli Evergreen. Domenica 16 luglio sarà la volta dell’Ardia a piedi Consegna delle pandele alle 7.30. Quindi il corteo si sposterà verso il santuario per l’Ardia a piedi. Di notte il gruppo Ballade Ballade Bois.

