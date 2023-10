L'appello che lancia la Asl di Oristano è molto chiaro: «Fate i controlli necessari per prevenire il tumore alla mammella, ma aiutateci a svolgere gli screening oncologici al meglio, avvisandoci se per qualsiasi problema non potete sottoporvi ai controlli già prenotati».

È il medico Mario Piras, dirigente delle Professioni Sanitarie, Area della Prevenzione, a rivolgersi a tutte le donne dell’Oristanese di età compresa tra i 50 e i 69 anni, alle quali il servizio sanitario regionale offre un controllo gratuito con la mammografia da ripetere ogni due anni nell’ambito del Programma di screening per la prevenzione del tumore alla mammella. Spesso però si registrano alcuni inconvenienti che creano disagi.

Ecco perché dalla Asl chiedono più collaborazione, in modo da poter inserire altre persone in lista d’attesa. «Le donne interessate fissano prima un appuntamento - ha spiegato il dottor Piras - telefonando al numero verde 800186000 o al cellulare 3668105066 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17 o inviando una mail a screening.oristano@asloristano.it. La prenotazione poi va confermata, perché non vada persa, almeno sette giorni prima dell’appuntamento. Stesso tempo utile anche per spostare lo stesso appuntamento in caso di esigenze sopravvenute. Gli stessi riferimenti telefonici o mail possono essere utilizzati per lo spostamento dell’appuntamento».

Dal prossimo lunedì 30 ottobre partirà anche un nuovo sistema di messaggistica sul cellulare delle pazienti che hanno prenotato la visita, attraverso il quale le donne potranno confermare, spostare o disdire l’appuntamento.

I controlli vengono effettuati nel centro screening della Asl 5 di Oristano, all’ospedale San Martino.

