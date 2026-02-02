Da qualche giorno, il Comune di Morgongiori, ha aperto i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione al soggiorno socio-culturale dedicato alla popolazione dai 60 anni in su.

Il viaggio del 2026 (dal 26 aprile al 1 maggio) è previsto in Grecia, in particolare ad Atene e con tappa alle Meteore.

La modulistica per poter aderire all’iniziativa è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente, e per partecipare è prevista una contribuzione (700 euro a partecipante). Le domande, invece, andranno presentate a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali, via e-mail (indirizzo protocollo@comune.morgongiori.or.it) o via Pec (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it) entro lunedì 9 febbraio. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Socio-Culturale.

