Pensava di dover rispondere a qualche domanda, e invece ha dovuto ascoltare tanti complimenti: «Grazie per ciò che fate tutti i giorni».

Poi ha ricevuto una sua foto mentre era in servizio. Ieri, Sonia Piras, poliziotta in servizio alla Questura di Oristano ma aggregata per diversi giorni a Milano, è stata prima "spiata" e poi omaggiata dal famoso fotografo di strada Daniel Sorza, che vanta un milione e 200 mila follower su Facebook e Instagram.

Tra lacrime e commozione.

Il fotografo, che si apposta nel corso di manifestazioni istituzionali, individua un uomo o una donna in divisa, scatta una foto, la stampa e la incornicia in tempo reale in un portafoto, regalandola con una dedica all'interessato e suscitando gratitudine e commozione, questa volta ha omaggiato la poliziotta sarda.

Sonia Piras si è improvvisamente trovata davanti quello che è diventato un mito tra le Forze dell'Ordine e Forze Armate. La reazione della poliziotta è stata la stessa di tutti i suoi colleghi: stupore, commozione e ringraziamenti. Lui ha ringraziato lei per il lavoro che svolge ogni giorno, poi le ha consegnato la foto dentro una piccola cornice: «Questo è un piccolo contributo per quello che fate», ha detto Sorza.

«Mi commuovo», ha detto con le lacrime agli occhi Sonia Piras, dopo aver capito: «Proprio oggi, dopo i fatti di Torino, stiamo ricevendo tanta solidarietà. È un dolore troppo grande, è un fratello in divisa». Daniel Sorza ha poi chiesto a Sonia Piras, mamma di due poliziotte, cosa la rendesse più orgogliosa del suo lavoro: «Aiutare le persone», ha detto. E ha ricordato che proprio ieri era il trentasettesimo anniversario del suo ingresso in polizia. «Sono troppo felice. Grazie. È stata una sorpresa molto bella».

