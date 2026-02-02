Si è trattato di uno dei momenti più intensi e significativi della giornata: ieri, durante la festa promossa dall’Unione Exallievi di Don Bosco di Arborea insieme alla parrocchia del Santissimo Redentore, cinque giovani studenti di Arborea hanno ricevuto le borse di studio “Don Bosco”.

Si tratta di Gaia Argiolas, Lorenzo Artudi, Mattia Bebbu, Sara Mantovani e Lorenzo Pozzato. Si tratta di ragazzi che frequentano le scuole superiori e che si sono distinti sia in ambito scolastico che durante le attività parrocchiali.

«Un gesto che non si esaurisce in un sostegno economico, ma rappresenta un segno educativo e di fiducia, inserito in un cammino di relazione, partecipazione e corresponsabilità tra giovani, famiglie, parrocchia e Unione Exallievi - ha detto Marco Pinna, presidente dell’Unione Ex Allievi - È stata una giornata intensa, partecipata ed emotivamente significativa. Un momento di grande partecipazione e coinvolgimento per l’intera comunità, nel segno della fede, della memoria e dell’impegno educativo».

La giornata si è aperta con la Santa Messa, seguita dall'assemblea dei soci dell'Unione che ha registrato una partecipazione numerosa. Molto positivo anche l’andamento del tesseramento, che ha registrato numerose adesioni.

