I malati di sclerosi multipla della provincia di Oristano hanno serie difficoltà ad approvvigionarsi dei farmaci per le necessarie terapie. Lo denuncia il consigliere regionale Emanuele Cera che ha sollecitato l’intervento dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e del commissario Ares Massimo Temussi. “I malati di sclerosi multipla del territorio – dice Cera – stanno vivendo una vera e propria odissea per avere accesso a terapie farmacologiche necessarie, fondamentali per una qualità di vita dignitosa. Tutti sappiamo fin troppo bene quanto la pandemia tutt’ora in corso, abbia messo alla prova le persone e il sistema sanitario, ma risulta inaccettabile la situazione rappresentata da questa fascia di pazienti deboli”.

Per avere le medicine indispensabili per affrontare la loro malattia, sono costretti a lunghi viaggi verso Cagliari o affrontare code infinite nella farmacia territoriale del San Martino di Oristano. “Ritengo sia ora di trovare soluzioni adeguate, con il potenziamento del personale della farmacia del presidio ospedaliero oristanese, oppure favorire la distribuzione dei farmaci nelle farmacie sul territorio”, conclude il consigliere.

