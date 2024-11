Incidente stradale stamattina intorno alle 7.30 a Santu Lussurgiu, sulla sp 20 che collega San Leonardo a Macomer, dove un’auto è uscita fuori strada.

Un ragazzo di 21 anni che guidava una Volkswagen Polo, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada, finendo in un terreno adiacente la carreggiata. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi: il giovane non sarebbe cosciente. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare la portiera dell'auto per poter liberare il 21enne dalle lamiere. Sul posto il 118 con una medicalizzata e un’ambulanza infermierizzata e le forze dell’ordine per i rilievi. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Nello schianto non sono stati coinvolti altri veicoli.

(Unioneonline/v.f.-v.p.)

