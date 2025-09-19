Scontro tra auto questa mattina sulla 131, all’altezza di Santa Cristina, territorio di Paulilatino.

Coinvolte una Fiat Punt condotta da una donna e con un uomo a bordo e una Renault Clio con un solo uomo a bordo.

Lo scontro, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto al km 115 della Statale. La Punto è uscita fuori strada, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta che si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale.

I tre occupanti delle auto sono stati assistiti dal personale del 118, sul posto anche la Polizia per i rilievi e l’Anas.

