Schianto sulla 131, auto fuori strada: tre feritiAll’altezza di Santa Cristina, per fortuna nulla di grave per le persone coinvolte
Scontro tra auto questa mattina sulla 131, all’altezza di Santa Cristina, territorio di Paulilatino.
Coinvolte una Fiat Punt condotta da una donna e con un uomo a bordo e una Renault Clio con un solo uomo a bordo.
Lo scontro, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto al km 115 della Statale. La Punto è uscita fuori strada, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta che si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale.
I tre occupanti delle auto sono stati assistiti dal personale del 118, sul posto anche la Polizia per i rilievi e l’Anas.
