Ultimi appuntamenti di Natale ad Assolo, Mogorella e MorgongioriOrganizzati dalla Pro Loco
Ultimi appuntamenti natalizi ad Assolo, Mogorella, Morgongiori e Gonnostramatza. Sabato 3 gennaio, ad Assolo, un evento musicale. Infatti, organizzata dalla Pro Loco, nella parrocchia di San Sebastiano Martire, si terrà il concerto di Natale, con la partecipazione del Coro Polifonico “Ghentiana” di Ruinas.
L’inizio è previsto per le 18. Lunedì 5 dicembre ci si sposterà a Mogorella, con l’evento “Passa la Befana”, organizzata dalla Pro loco, e dedicata ai bambini fino agli 11 anni.
Martedì 6 gennaio, invece, a Morgongiori, l’iniziativa “Arriva La Befana”, curata dal Comune e la Pro Loco.
A Gonnostramatza, infine, sempre martedì 6, a partire dalle 16, in piazza San Michele, ci sarà la “Festa della Befana”, dedicata ai bambini e ai ragazzi del paese.