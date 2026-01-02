Un fiocco celeste e uno rosa. Sono un maschietto e una femminuccia i primi nati all’ospedale San Martino di Oristano. Salvatore Bussu di Milis ha visto la luce alle 2 mentre quarantasei minuti dopo nella sala parta è risuonato il pianto Iris Ligas di Ghilarza.

Grande festa sia nel reparto di Ginecologia che nella Neonatologia del reparto di Pediatria per queste due nascite, con parto spontaneo, che fanno ben sperare per il nuovo anno.

Entrambi i neonati stanno bene: Salvatore, che ha pesato 3 chili 630 grammi, è coccolato dalla mamma Emanuela Allegretti e dal papà Roberto. Iris ha pesato 2 chili 800 grammi, per la felicità della madre Giada Orrù e del papà Cornelio.

