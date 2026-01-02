Oristano, la Befana scenderà dalla torre di piazza RomaAttesa per la grande festa in piazza: quest’anno ci sarà anche la sfilata delle Befane
Si calerà dalla Torre di piazza Roma fra musica, dolci e caramelle. Anche quest’anno la Befana regalerà emozioni ai bambini (ma anche a tanti adulti) nell’appuntamento in programma martedì alle 11.
La festa, organizzata dalla Consulta giovani, dal Rotaract club con il patrocinio di Comune e Pro Loco, avrà il momento più emozionante proprio con la discesa della vecchina dalla Torre grazie ai vigili del fuoco del Comando provinciale che, con tecniche speleo alpino fluviali, si caleranno dall’alto.
A fare da cornice la musica del dj Juri, balli e la distribuzione di dolci e caramelle.
Quest’anno inoltre c’è una grande novità: la sfilata delle befane. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare indossando ovviamente i panni della simpatica vecchina; in palio premi e divertimento per tutti.
«Abbiamo cercato di rendere l’evento ancora più completo, introducendo la sfilata delle befane – spiega il presidente della Consulta, Simone Crobu – Speriamo di coinvolgere attivamente i cittadini. Ci aspettiamo una mattinata di festa e allegria».